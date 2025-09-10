Приет е План за изпълнение на целите от Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2024-2027 г.

Министерският съвет прие Решение за приемане на План за изпълнение на целите от Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2024-2027 г. и одобряване на Отчет за 2024 г.

Националният съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (НСМГУИ) е създаден с ПМС № 226 от 10.09.2019 г. (обн. ДВ. бр. 72 от 13 септември 2019 г.) като постоянно действащ колективен консултативен орган към Министерския съвет по чл. 21 от Закона за администрацията. Съветът осъществява координация на изпълнението на държавните политики в областите миграция, граници, убежище и интеграция.

Планът и Отчетът са изготвени от постоянно действаща стратегическа работна група „Интегрирано гранично управление“ към НСМГУИ.

В Плана са заложени стратегическите цели в области, които са съобразени и следват разписаните в Стратегията. Изпълнението им се гарантира чрез множество дейности, които продължават и надграждат изпълнените през 2024 г. ангажименти за ефективно осъществяване на формулираните стратегически цели. Документът предвижда реализирането през 2025 г. на основните елементи от Европейското интегрирано гранично управление.

В Отчета за 2024 г. са синтезирани усилията на всички институции, имащи отношение към интегрираното гранично управление, като се проследява и измерва степента на постигане на поставените цели и се подпомага вземането на управленски решения относно продължаването, изменението, допълването или прекратяването на дейностите. Отчетени са дейности по осигуряване на необходимите ресурси за изпълнение на политиките в областта на интегрираното гранично управление, визовата политика и миграцията, както и повишаване на компетентността и професионализма на служителите за управление на границите.

