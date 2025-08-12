При пътнотранспортното произшествие на разклона за с. Маломирово е загинал капитан Николай Иванов Илиев

На 11 август, около 16.50 ч. е подаден сигнал за пътнотранспортно произшествие, станало при разклона за с. Маломирово на главния път гр. Елхово – гр. Бургас между лека кола и военен автомобил УАЗ.

С военния автомобил са пътували двама военнослужещи, които са изпълнявали служебни задължения. При инцидента тежко са пострадали капитан Николай Иванов Илиев и шофьорът старши сержант Георги Димитров Георгиев от състава на Сухопътните войски.

На мястото на катастрофата е пристигнал екип на Спешна помощ. При транспортирането на пострадалите военнослужещи към МБАЛ – Ямбол капитан Николай Илиев е починал. Той е командир на взвод, на служба в Българската армия от 23 януари 1995 г.

Старши сержант Георги Георгиев е настанен за лечение в болницата в Ямбол.

По случая се извършват процесуално-следствени действия от органите на реда. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на военния автомобил са отрицателни.

Министерството на отбраната изказва съболезнования на близките на загиналия.

