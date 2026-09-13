Президентската инициатива „Подкрепи една мечта“ приема кандидати за образователни стипендии

Студенти първокурсници и ученици в 12-и клас могат да подават документи от 15 септември до 15 октомври 2026 г.

Администрацията на президента започва приема на документи за еднократна финансова помощ за образование по инициативата „Подкрепи една мечта“. Кандидатстването ще бъде от 15 септември до 15 октомври 2026 г.

Право на финансова подкрепа имат студенти в първи курс, които през 11-и и/или 12-и клас са били настанени в социална услуга или приемно семейство и са завършили средното си образование през 2026 г. с общ успех от дипломата не по-нисък от 4.00.

За стипендия могат да кандидатстват и първокурсници, завършили през 2026 г. специални училища за ученици със сензорни увреждания, при успех над 4.00.

Инициативата предвижда подкрепа и за ученици в 12-и клас, настанени в социална услуга или приемно семейство, които са завършили 11-и клас през учебната 2025/2026 г. с отличен успех.

Средствата за стипендиите се осигуряват чрез ежегодната дарителска кампания, организирана от президентската администрация.

Условията, необходимите документи и образците на заявленията са публикувани на официалната страница на инициативата „Подкрепи една мечта“.

Документите могат да бъдат подадени лично, по пощата или чрез куриер на адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ №2, Администрация на президента, за инициативата „Подкрепи една мечта“.