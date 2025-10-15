Президентът: Всеотдайността на студентите по медицина дава оптимизъм за бъдещето на здравната система

Държавният глава участва в тържественото отбелязване на 80-годишнината на Медицинския университет в Пловдив

Наред с високите технологии и непрекъснатото усъвършенстване на учебната база, най-важни в медицинската професия остават хуманните ценности, на които се уповава всеки истински лекар. Това заяви президентът Румен Радев в приветствието си по случай 80-годишнината на Медицинския университет в Пловдив. Държавният глава участва в тържественото отбелязване на празника. Събитието се състоя в Центъра по растителна системна биология и биотехнология, където факултетите и звената на Медицинския университет представиха изложение с иновативни методи на обучение. Тържественото отбелязване на годишнината събра академичното ръководство на висшето училище, няколко поколения преподаватели и възпитаници на университета, представители на държавната и местната власт.

Медицинският университет в Пловдив успя да се утвърди сред лидерите в развитието на здравната система у нас с обучението на знаещи, можещи, високоподготвени и най-вече мотивирани медицински специалисти с грижа за здравето на нацията, заяви държавният глава по време на тържественото отбелязване на празника. Президентът Радев приветства академичен състав за това, че не само са съхранили традициите на университета, но и ги надграждат чрез внедряването на нови технологии. Държавният глава изтъкна международните партньорства на учебното заведение с редица страни и други водещи университети. Най-важното е, че вие приобщавате вашите студенти от България и от цял свят към най-хуманните ценности в медицинската професия, обърна се президентът Радев към преподавателите.

Поколения професори, доценти, асистенти, докторанти, студенти благодарение на своето постоянство утвърждават българската медицинска школа и допринасят за развитието ни като модерна държава, заяви още държавният глава. Румен Радев се обърна и към студентите, като посочи, че обществото ни очаква бъдещите лекари да издигнат модела на българското здравеопазване към по-високи стандарти. Държавният глава допълни, че всеотдайността и духът на студентите в Медицинския университет в Пловдив дават оптимизъм за бъдещето на здравната система.

