Президентът: Увеличаването на инвестициите в човешкия капитал е от ключово значение за развитието на икономиката и просперитета на България

Румен Радев участва в церемонията по случай 130-ата годишнина от създаването на Българската търговско-промишлена палата

В днешните сложни времена, белязани от дълбоки и динамични промени, глобална конкуренция и сътресения в икономиката, политиката и социалната дейност, ролята на Българската търговско-промишлена палата придобива още по-голямо значение. Това заяви президентът Румен Радев на официалната церемония, на която бе отбелязана 130-ата годишнина от основаването на Българската търговско-промишлена палата. БТПП е неправителствено сдружение, основано през 1895 г., което подпомага стопанските интереси на своите членове и насърчава международното икономическо сътрудничество. В организацията членуват повече от 52 000 фирми.

В приветствието си държавният глава открои значимия принос на палатата за модерното икономическо развитие на страната и определи дейността й като мост между държавата и бизнеса. Румен Радев припомни, че БТПП е най-старата организация на българските предприемачи и най-старата палата в България, като по думите му впечатляващият й исторически път е бил неразривно свързан с историята на българската държавност през десетилетията.

„С вашия екип си сътрудничим активно от началото на моя президентски мандат и винаги ме е впечатлявала не само вашата всеотдайност за развитие на силна и конкурентна икономическа среда в България, но и солидната експертиза, която сте натрупали във всички сектори на българската икономика“, посочи президентът и приветства ангажираността на палатата със социално-икономическите проблеми на страната и представената от нея визия за тяхното решаване. Държавният глава изрази благодарност и за активното участие на сдружението в различни инициативи на президентската институция, включително двустранни бизнес форуми и посещения в чужбина. „Вашето присъствие укрепва авторитета на България и доверието на нашите партньори в страната ни и отваря нови икономически и инвестиционни възможности“, каза Румен Радев. Президентът изрази признателността си към присъстващите дипломатически представители на церемонията за подкрепата, която оказват за дейността на палатата.

Държавният глава отбеляза също така ролята на БТПП за модернизацията и дигитализацията на управлението, както и за усилията за намаляване на административната тежест и стимулирането на научно-изследователската дейност. „И нещо изключително важно, усилията ви за привличането на повече инвестиции в развитието на човешкия капитал, което е от ключово значение за развитието на силна българска икономика и просперитета на страната“, подчерта Румен Радев.

В словото си държавният глава открои и приноса на председателя на палатата Цветан Симеонов, който със своята посветеност е допринесъл за това, БТПП да укрепи своя институционален авторитет и да се превърне в една от най-уважаваните работодателски организации в Европа. „Искам да пожелая на вашия празник нашата търговско-промишлена палата да продължи да бъде двигател на модерното развитие, партньор и опора на българския бизнес и активен участник в стратегическия диалог за бъдещото икономическо развитие на страната“, посочи още президентът.

В рамките на церемонията държавният глава Румен Радев удостои председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов с Почетния знак на президента. Отличието бе връчено за приноса на палатата за развитието на съвременната българска икономика и разширяването на външнотърговските връзки на България, както и за ползотворното сътрудничество с държавните институции в интерес на бизнеса и гражданите.

