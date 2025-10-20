Президентът ще участва в официалното откриване в София на Годишната конференция на Международната асоциация на обществените медии
На 21 октомври, вторник, от 9.30 часа президентът Румен Радев ще приветства участниците в 33-ата годишна конференция на Международната асоциация на обществените медии, която събира в София ръководители и представители на обществени радиа и телевизии от 24 страни.
Домакин на събитието е Българското национално радио.
Президентът Румен Радев ще участва в официалното откриване на международния форум заедно с генералния секретар на Международната асоциация на обществените медии Дейвид Джордан и генералния директор на Българското национално радио Милен Митев.
Темата на годишната конференция на Международната асоциация на обществените медии е „Обществените медии – силата на аргументите“.