Президентът ще участва в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск-2025 на Висшето военноморско училище
На 10 август, неделя, държавният глава Румен Радев ще бъде във Варна по повод тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск-2025 на Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н.Й.Вапцаров“.
В 8.55 часа президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили ще бъде посрещнат с почетен караул на Морската гара. По случай празника на Военноморските сили тържествено ще бъдат издигнати флаговете на корабите от ВМС.
В 9.05 часа ще започне тържественият ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите. В рамките на церемонията президентът Румен Радев ще връчи дипломата и пагоните на курсанта първенец. Държавният глава ще отправи приветствие към младите офицери и присъстващите на тържествения ритуал.