Президентът ще открие в Неделино 25-ия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен



Днес, 4 септември, президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на юбилейното 25-о издание на Националния фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие в Неделино. Посещението на държавния глава в родопския град е по покана на кмета Боян Кехайов.

Официалното откриване на фолклорния фестивал ще се състои от 19.00 часа на централния площад в града, където президентът Илияна Йотова ще приветства участниците от България и чужбина и гостите на Неделино. Неделинският двуглас е уникална проява на песенната традиция в Родопите, а фестивалът вече четвърт век насърчава самодейци и даровити деца да съхраняват и популяризират тази традиция.