Президентът: Сливенският митрополит Йоаникий последователно отстояваше християнските ценности и традиции

Президентът Румен Радев изпрати съболезнователен адрес до Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неoфит и до Светия Синод на Българската православна църква по повод кончината на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий.

„Българската православна църква и българският народ загубиха всеотдаен духовен водач и ревностен пазител на Православието. През дългогодишния си път като архиерей на Българската православна църква той последователно просвещаваше, проповядваше вярата в Бога, отстояваше християнските ценности и традиции“, посочва държавният глава.

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