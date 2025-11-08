Президентът Румен Радев: Трудно се говори след такъв филм

Президентът Румен Радев похвали екипа, създал филма-кауза ЕДИН ГРАМ ЖИВОТ



Вторият игрален филм на режисьора Атанас Михайлов – ЕДИН ГРАМ ЖИВОТ събра над 400 души на предпремиерата си в кино „Арена“, The Mall.



Сред гостите, изгледали филма-кауза до последната минута, бе и президентът на Република България – Румен Радев.



Ето какво сподели веднага след филма господин Румен Радев:

„Малко трудно се говори след такъв филм! Искам да се обърна с думи на огромна признателност към целия творчески екип, към ЕДИН ГРАМ ЖИВОТ и към всички тези млади хора, участвали в създаването на ЕДИН ГРАМ ЖИВОТ и посветили се на една огромна кауза. Кауза не просто за бъдещето на нашите деца, а за бъдещето на България! И аз вярвам, че този филм ще намери едно широко разпространение и ще се превърне в мисия на всеки един родител. Голямата ценност за мен е, че този филм вади проблема от сухата статистика и го хвърля в цялата му дълбочина, в бруталната реалност на проблема, в едно дълбоко емоционално преживяване и най-голямата му ценност е, че ще изплаши много родители. Защото родителите имат нужда да бъдат изплашени, наистина да осъзнаят какво се случва и наистина да предприемат мерки. И филмът показва именно това – какво се случва и колко е страшно! Но той показва и нещо много ценно – какъв е моделът за правилното родителско поведение. Какъв е моделът затова всички да обединим сили и да се справим с това изключително негативно явление.



Напълно съм съгласен с това, което чух във филма: родителите не могат повече да се крият, родителите не могат повече да се преструват, че това е нещо по-маловажно, че това не е на дневен ред, че още е рано, че това е тема табу и никога няма да се случи с моето дете или в моето семейство. Но филмът разкрива бруталната реалност, а тя е: че на вашето дете рано или късно, но по-скоро рано ще му бъде предложена дрога.“

Президентът Румен Радев, както и екипът на филма, споделят убедеността и вярват, че ЕДИН ГРАМ ЖИВОТ трябва да стигне до всеки един дом и до всяко едно семейство, до всяка една национална и кабелна телевизия, да стигне до всяко едно училище и всеки един университет, да получи широко разпространение, защото е филм кауза.

Емоционалната среща с актьорите и екипа на филма продължи и след речта на Румен Радев, който отдели от своето време да се снима с всеки един актьор и член на екипа и да разговаря с хората, създали ЕДИН ГРАМ ЖИВОТ.

Мисията на „Един грам живот” е превенция и изграждане на устойчива обществена среда, свободна от наркотиците, чрез повишаване на информираността относно рисковете, свързани с употребата на наркотични вещества, агресията и насилието. Продължение на Националната родителска инициатива и кампания със същото заглавие ( със създатели Мариела Кирова и Калин Таушанов), целящи достигането до единствения верен избор и спасение – живот без дрога!

Премиерна дата в България: 14 ноември 2025

Световен разпространител: Александра Филмс

Трейлър на филма: : https://www.youtube.com/watch?v=8c08YKZTuLs

„Основната мисия на ЕДИН ГРАМ ЖИВОТ е да запази бъдещето на децата, да спаси възможно най-много детски съдби! Защото всеки един избор има значение!“

ЕДИН ГРАМ ЖИВОТ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма ,,Европа“ 2025, от НПО ,, Клуб за граждански инициативи“, в партньорство с СО- район Люлин, НЧ “ Константин Величков-1979″ и 96СУ ,,Лев Николаевич Толстой“

