Президентът Радев ще участва в честването на 130-годишнината от основаването на Българския туристически съюз

На 31 август, неделя, държавният глава Румен Радев ще участва в похода на Витоша по повод 130-ата годишнина от основаването на Българския туристически съюз. Началото на организацията е поставено на 27 август 1895 г. на Черни връх, където е учреден клуб на българските туристи по инициатива на писателя и юрист Алеко Константинов.

От 10.25 часа президентът Радев ще се включи от хижа „Алеко“ в похода до подножието на Черни връх. Държавният глава ще приветства участниците в него и ще връчи Почетния знак на президента на председателя на БТС Венцислав Венев. Румен Радев ще отличи със златен медал „Алеко Константинов“ туристически дружества от Русе, Стара Загора и Велико Търново за техния принос към организираното туристическо дружество в България.

