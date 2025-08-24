неделя, август 24, 2025
Президентът Радев ще разгледа експозицията на археологически находки от античния град Хераклея Синтика

Редактор

На 25 август, понеделник, от 11.30 часа държавният глава Румен Радев ще посети Националния археологически институт с музей към БАН, където ще разгледа временната експозиция „С една глава по-висока.

Втората статуя от Хераклея Синтика“. Изложбата представя втората открита статуя в античния град край село Рупите, която бе намерена след разкопки от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински през 2024 г. През последните месеци реставратори от НАИМ-БАН и скулптори от Националната художествена академия извършиха комплексен процес по укрепване, почистване и възстановяване на мраморния паметник, престоял в земята повече от 1600 години.

Президентът Радев ще разгледа и временната експозиция „Блясъкът на елинистическото злато – повелителят на Сакар“, която включва находки от тракийско погребение, разкрито в землището на село Капитан Петко войвода, община Тополовград.

Интерактивна карта на пътно-транспортните произшествия бе представена днес в Националния координационен център за безопасност на движението

Редактор

Военнослужещи от ВМС унищожиха стар боеприпас, открит в Бургаско

Редактор

Зам.-министър Витанова: 8 нови процедури по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. ще бъдат обявени за кандидатстване до края на 2025 г.

Редактор

