сряда, септември 24, 2025
Последни:
България

Президентът Радев ще посети учебния център на Сухопътни войски „Люляк“ в Стара Загора

Редактор

На 25 септември, четвъртък, президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще посети учебния център на Сухопътни войски „Люляк“ в Стара Загора, където ще се проведе състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски „Ястребово око 25“.

В 10.00 часа държавният глава ще бъде посрещнат на учебния полигон от почетен караул, а от 10.35 часа е предвидено провеждането на финалния етап на състезанието. Регламентът включва изпълнение на две упражнения – майсторско пилотиране, както и разузнаване на обект и ориентиране.

От 11.45 часа държавният глава ще участва в церемония по награждаването на отборите, класирали се на призови места в състезанието. Президентът ще отправи приветствие към участниците в надпреварата.

В рамките на събитието ще бъдат представени безпилотни летателни системи на въоръжение в Сухопътните войски.

Интересно от мрежата

Вижте още

Министър Пешев отличи с плакет Мартин Чой

Редактор

Правителството прие Решение за одобряване на Доклад за изпълнение на Националната стратегия по миграция в Република България 2021-2025 за 2024 г.

Редактор

Министър Иванов ще направи първа копка на проект за обновяване на улици и водопровод в с. Йоаким Груево

Редактор

Pin It on Pinterest