Президентът Радев ще посети учебния център на Сухопътни войски „Люляк“ в Стара Загора

На 25 септември, четвъртък, президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще посети учебния център на Сухопътни войски „Люляк“ в Стара Загора, където ще се проведе състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски „Ястребово око 25“.

В 10.00 часа държавният глава ще бъде посрещнат на учебния полигон от почетен караул, а от 10.35 часа е предвидено провеждането на финалния етап на състезанието. Регламентът включва изпълнение на две упражнения – майсторско пилотиране, както и разузнаване на обект и ориентиране.

От 11.45 часа държавният глава ще участва в церемония по награждаването на отборите, класирали се на призови места в състезанието. Президентът ще отправи приветствие към участниците в надпреварата.

В рамките на събитието ще бъдат представени безпилотни летателни системи на въоръжение в Сухопътните войски.

