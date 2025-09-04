Президентът Радев ще посети днес Плевен и Гулянци

Днес, 4 септември, в 19.00 часа, държавният глава Румен Радев ще бъде в Гулянци по покана на кмета Лъчезар Яков за отбелязване на 51 години от обявяването на населеното място за град.

На пл. „Свобода“ Румен Радев ще отправи приветствие към жителите на Гулянци в рамките на програмата, посветена на годишнината.

По-рано през деня държавният глава ще посети Плевен, където в 15.30 часа в сградата на общината ще проведе работна среща с кмета Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района. След това президентът Радев ще разговаря и с ръководството на Медицинския университет в Плевен във връзка с откритото писмо на Академичния съвет на учебното заведение до институциите по повод водната криза и отражението й върху здравеопазването, образованието и перспективите за развитие на региона.

