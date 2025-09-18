четвъртък, септември 18, 2025
Президентът Радев се срещна с ръководството на Националния съюз „Безопасност и охрана"

Държавният глава Румен Радев проведе среща днес в президентската институция с ръководството на Националния съюз „Безопасност и охрана“, част от който са ветерани и представители на предишни ръководства на Националната служба за охрана.

В разговора участва и началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев.

По време на разговора беше представена дейността на Съюза, като президентът открои усилията на ръководството за съхраняване и предаване през поколенията на управленския опит и професионалната експертиза, за съвместните усилия с    образователни и граждански институции да се дава възможност на младите хора у нас да получават патриотично образование, да бъдат осведомени за съвременните рискове и заплахи пред сигурността, да разбират и уважават воинските професии. Обсъдена беше и международната дейност на организацията в тези области.

Ръководството на Съюза изрази признателност за отношението на държавния глава към службите за сигурност и за  насърчаване на професионализма в тяхната работа. 

