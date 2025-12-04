четвъртък, декември 4, 2025
Президентът Радев проведе среща с посланиците на държавите членки на ЕС

Държавният глава Румен Радев се срещна днес с посланиците на държавите членки на Европейския съюз в посолството на Кралство Дания.

Срещата се състоя по инициатива на посланик Флеминг Стендер в рамките на Датското председателство на Съвета на ЕС. В разговора участваха вицепрезидентът Илияна Йотова, както и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.

Сред акцентите на срещата бяха предизвикателствата пред Европейския съюз, произтичащи от военните действия в Украйна и Близкия изток, подходите за постигане на траен мир, негативното влияние на военните конфликти върху сигурността, стабилността, социалните и икономическите системи на Европа, както и постигането на стратегическа автономия на ЕС. Обсъдени бяха и актуалните обществени процеси в България.

