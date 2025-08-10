Президентът Радев обсъди необходимостта от анализ на развитието на подводния ни флот с ръководството на Съюза на подводничарите

Развитието на подводния флот на Военноморските ни сили обсъди президентът Румен Радев с представители на ръководството на Съюза на подводничарите в Република България.

На срещата, която се проведе по инициатива на Съюза на подводничарите при посещението на държавния глава във Варна, бяха обсъдени възможностите за придобиване на подводници като част от процеса на модернизация на Българската армия и необходимостта от всеобхватен анализ в тази насока.

От съюза изразиха притеснение за отпадането на проекта за подводници, придобиването на които беше включено в програмата за инвестиции в отбраната, предложена от служебното правителство с премиер Гълъб Донев. Днес държавният глава и участниците в срещата се обединиха около мнението, че способностите на подводните кораби, свързани с възможностите за охрана на черноморското пространство и крайбрежие, разузнавателна дейност, противодействие на асиметрични заплахи, не могат да бъдат заменени напълно и пълноценно от друг вид военна техника. „Трябва да бъде направен сериозен и безпристрастен анализ за бъдещето на подводния флот, както и за възможностите за сътрудничество в тази област с други държави“, каза президентът Радев и допълни, че е необходимо да бъде чута военната експертиза по темата.

Във Варна държавният глава, придружаван от съпругата си Десислава Радева, посети Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“. Президентът отдаде почит пред паметника на патрона на училището Никола Вапцаров. От ВВМУ направиха демонстрация на надводни, подводни и летателни безпилотни апарати.

