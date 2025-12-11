Президентът Радев: Народът ни високо цени призванието на Българския патриарх Даниил да укрепва духовния мир и гради единение в трудни времена

Държавният глава присъства на тържествената света литургия за имения ден на Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил

Нашият народ високо цени призванието на Българския патриарх Даниил да отстоява християнската вяра и авторитета на православието, както и да укрепва духовния мир и да гради единение в трудни времена. Това заяви президентът Румен Радев на тържествената света литургия, с която Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отбеляза празника на своя небесен покровител свети Даниил Стълпник.

Десетки духовници и миряни взеха молитвено участие в богослужението в столичната митрополитска катедрала „Св. великомъченица Неделя“. Тържествената света литургия беше отслужена от Българския патриарх Даниил и членове на Светия Синод.

Православната църква чества днес празника на свети Даниил Стълпник, на който патриарх Даниил отбеляза своя имен ден. В приветствието си президентът Румен Радев изрази надежда, че монашеската отдаденост и непреклонната вяра на свети Даниил Стълпник даряват сили и вдъхновение на всички християни. „Нека Вашият небесен покровител продължава да бъде опора и закрилник на Българската православна църква и на Вас във Вашите народополезни начинания“, обърна се държавният глава към патриарх Даниил, духовниците и миряните в храма.

