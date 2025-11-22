Президентът Радев: Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват

Запазената марка на тартора на правителството, който тайно лети към Дубай с частен „Фалкон“, е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне, заяви Румен Радев

Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това е болезнен, но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората, заяви президентът Румен Радев пред журналисти в отговор на въпрос за състоялите се вчера протести.

Поздравявам всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта. Те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България, защото Пеевски и Борисов демонтират държавата, заяви държавният глава. Президентът допълни, че управляващите са погазили Конституцията и правата на българите с отказа да разгледат референдума, свързан с въвеждането на еврото у нас, който държавният глава внесе в Народното събрание. Сезиран от президента, Конституционният съд се произнесе преди дни с тълкувателно решение, че председателят на парламента няма правомощие да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум.

„Властта може и да има външните белези на такава с лимузини, кабинети с герб, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки“, каза Румен Радев. По думите на президента управлението вече не е дори задкулисно, а над него явно има надстройка, която не води България нито към Европа, нито към нормална демокрация и е важно хората да осъзнаят това.

„Запазената марка на тартора на правителството, който седи на първия ред в парламента за пред камерите, но всяка седмица тайно лети към Дубай с частен „Фалкон“, е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне. Ако го оставим да безчинства, наред е държавата“, каза президентът Радев в отговор на въпрос за обявеното намерение на управляващите да бъде закрит Държавният авиационен оператор.

Попитан за американския план за постигане на мир в Украйна, президентът посочи, че със средствата на дипломацията е можело да се предотврати загубата на много човешки животи и огромни разрушения от започването на военния конфликт досега. „От три години предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията и оръжията пред реалността и дипломацията“, каза Румен Радев.

