Президентът проведе консултации с представители на парламентарната група на „Величие“

Президентът Румен Радев се срещна с представители на парламентарната група на „Величие“. Разговорът, в който участва и вицепрезидентът Илияна Йотова, е в съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията и с него приключва кръгът от консултации с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.

„Гласът на всяка партия и на всеки народен представител има значение“, заяви президентът и постави пред политическата формация въпроса дали в настоящото Народно събрание все още има парламентарен живот и дали тя би се ангажирала с нова управленска конфигурация в рамките на този парламент. Президентът Радев открои и усилията на партията за разкриване на манипулациите при последните парламентарни избори, които не я допуснаха до полагащото й се място в 51-вото Народно събрание. „Базирайки се на този ваш опит какво според вас може и трябва да се предприеме, така че да повишим доверието в изборния процес“, запита държавният глава.

Председателят на парламентарната група Ивелин Михайлов посочи, че това Народно събрание е абсолютно нелегитимно още от неговото избиране и напомни за установените от Конституционния съд нарушения в изборния процес. По думите му, за да има някаква сигурност в населението, че нещо наистина се прави в негова полза, би трябвало видеонаблюдението в секциите да бъде доказателство, когато се търси наказателна отговорност за промяна на вота на избирателите.

„Това, което видяхме вътре е зверски натиск, шантаж, използване на ДАНС, КПК и други институции, включително и медии, за да може да се смачкат неудобните и да стигнем накрая до един парламент, в който имаме само фиктивна опозиция“, заяви още Ивелин Михайлов. Той подчерта, че не само изборите, а и процесът след изборите е проблемен и че в момента това Народно събрание не може да извърши нищо, което дори и минимално да подобри живота на хората.

