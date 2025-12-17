Президентът проведе консултации с представители на „БСП – Обединена левица“

Президентът Румен Радев се срещна днес на „Дондуков“ 2 с представители на „БСП – Обединена левица“, чиято парламентарна група е пета по численост в Народното събрание. В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава провежда консултации с политическите формации в 51-вото Народно събрание. В разговора участва и вицепрезидентът Илияна Йотова.

Румен Радев отбеляза, че политическата формация е влязла в управленската коалиция със заявка за стабилност на управлението и страната и попита представителите й дали смятат да запазят този подход като търсят стабилност в рамките на нова управленска коалиция в 51-вото Народно събрание, или според тях се върви към предсрочни парламентарни избори. Сред другите теми, които държавният глава постави, бе промяната на Изборния кодекс и позицията на „БСП – Обединена левица“ относно машинното гласуване. Във връзка с бюджета за следващата година президентът отбеляза настояването на формацията в рамките на управлението за силна социална програма. „Как виждате сега вашите виждания за тази програма в рамките на удължителния закон за бюджета“, попита президентът. Румен Радев напомни, че вчера на консултацията с „ДПС – Ново начало“, която подкрепяше управлението, представителите на партията са се съгласили, че не е свършено всичко необходимо, така че да се спре скокът на цените през тази година преди приемането на еврото. Президентът подчерта също така, че общественото доверие е в основата на всяка политика и без него е невъзможно да бъде постигнат градеж.

От „БСП – Обединена левица“ информираха за своите приоритети в рамките на управлението. От политическата сила посочиха, че тя не би участвала в разговори за ново правителство в рамките на настоящия парламент, но ще участва активно в дебата за промени в Изборния кодекс в посока изсветляване най-вече на процеса на броене и че подкрепя машинното гласуване, но не във вида, в който съществува, и по начина, по който се отчитат гласовете. Предстои сериозен разговор каква точно да бъде крайната ни позиция по отношение на хартиеното гласуване, заяви Атанас Зафиров.

По отношение на овладяването на цените преди приемането на еврото, от БСП определиха комуникационната стратегия на институциите като слабост. Тя е трябвало да започне много по-рано, да бъде много по-осмислена и много по-активна, за да не се създават страхове в обществото, излишна паника и неразбиране. Според БСП, ако има воля и разбиране в парламента, не е късно да се приемат и законови промени в тази насока, така че процесът да бъде овладян.

