вторник, декември 16, 2025
Президентът продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

На 17 декември, сряда, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Има такъв народ“.

