Президентът: Отношенията между България и Унгария са много повече от икономическо сътрудничество, защото между нашите страни има вековна духовна връзка и искрено приятелство

В първия ден от официалното посещение на унгарския президент Тамаш Шуйок у нас с българския държавен глава Румен Радев посетиха изложба в Смолян, посветена на унгарския поет, свързан с България, Ласло Наги

Отношенията между България и Унгария се простират далеч отвъд интензивното икономическо сътрудничество, стокообмена и енергийната и транспортна свързаност, защото имаме духовна връзка векове назад, преплитане на културни и исторически връзки и най-вече чисто човешки измерения на близост и приятелство. Това заяви президентът Румен Радев в Смолян, където заедно с президента на Унгария Тамаш Шуйок посетиха изложбата „В памет на едно обаяние“ и музикално-поетичен концерт, посветени на Деня на българо-унгарското приятелство и 100-годишнината от рождението на унгарския поет Ласло Наги. Събитията са по инициатива на Унгарския културен институт в София. Президентът Румен Радев бе придружаван от съпругата си Десислава Радева.

„Днес съм символичен гост на унгарския президент, който избра да отбележим заедно 100-годишнина от рождението на Ласло Наги и здравата културна и чисто човешка връзка между нашите страни“, заяви Румен Радев пред журналисти преди събитието. По покана на българския държавен глава президентът на Унгария е на официално посещение у нас, като първият ден от визитата съвпада с Деня на българо-унгарското приятелство – 19 октомври.

„Родопите е планина, която от хилядолетия пробужда човешкия дух, омагьосва, вдъхновява и е люлка на много поети, творци от древността“, посочи в словото си Румен Радев и добави, че не е случайно, че именно тук и Ласло Наги открива своя български дом.

Унгарският поет Ласло Наги (1925 – 1978) превежда над десет хиляди реда българска поезия на унгарски език, като така прави българския фолклор част от унгарската култура. В периода 1949-1951 г. като стипендиант Ласло Наги живее в България, където задълбочено изучава български език и литература. Чрез своите преводи Наги запознава унгарската публика с множество български народни песни и стихотворения и така допринася за укрепването на културните връзки между двата народа. За дейността си през 1970 г. е удостоен с орден „Кирил и Методий“. Специално място в творчеството на Ласло Наги заема град Смолян, където през 1976 г. е удостоен с най-високото литературно признание – Международната награда „Ботев“ и е обявен за почетен гражданин на Смолян. В негова чест в града е създадена къща-музей, която е обновена и обогатена с постоянна изложба през 2019 година.

„Като всеки голям творец Ласло Наги надхвърля националните рамки и гради мостове с други светове и култури“, отбеляза президентът в словото си. Държавният глава добави, че още в млада творческа възраст поетът открива българските традиции, запознава се с богатата душа на българския народ и разгръща на унгарски език красотата на българското народно творчество и поезия.

Румен Радев изтъкна като показателен за многовековните добри отношения между България и Унгария фактът, че първото държавно културно представителство в чужбина е Българският културен дом в Будапеща. Българската общност в Унгария води началото си още от 14 век и до ден днешен остава активна и уважавана част от унгарското общество. Държавният глава открои също така и традициите на българското градинарство, които наскоро бяха вписани в Националния регистър на Унгария за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО.

„С унгарския президент сме в чудесни приятелски отношения и той разбира всичко“, заяви Румен Радев в отговор на журналистически въпрос за транспортното осигуряване на българската делегация по време на официалното посещение на Тамаш Шуйок. По думите на българския държавен глава унгарската страна е наясно със случващото се у нас.

По-рано в рамките на първия ден от посещението на Тамаш Шуйок у нас заедно с Румен Радев посетиха къщата музей „Ласло Наги“ в Смолян, както и Бачковския манастир „Успение Богородично“. Освен с Деня на българо-унгарското приятелство посещението съвпада и с деня на св. Иван Рилски, чиито мощи са пребивавали и в Средновековна Унгария. Празникът бе отбелязан в манастира, а игуменът епископ Сионий запозна двамата президенти с чудотворната икона на св. Богородица Бачковска и с мощите на свети Патриарх Евтимий Търновски, изложени в храма.

