Президентът Илияна Йотова ще награди млади българи от общностите зад граница

Церемонията за победителите в конкурса за есе на БНР ще се състои днес от 18:00 часа в Централния военен клуб

Президентът Илияна Йотова ще връчи днес, 10 септември, от 18:00 часа наградите в Конкурса за есе за студенти и ученици от българските общности зад граница.

Церемонията ще се проведе в зала 1 на Централния военен клуб.

Конкурсът се организира за втора поредна година от Българското национално радио и се провежда под патронажа на държавния глава. Инициативата е подкрепена от Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Министерството на образованието и науката.

Основната цел на конкурса е да създава по-силна връзка между България и сънародниците ни, които живеят зад граница, както и да подпомага съхраняването на българската идентичност сред младите поколения.