Президентът Илияна Йотова поздрави Павел Поппандов за 80-годишния му юбилей

Държавният глава посрещна обичания български актьор в президентската институция

Президентът Илияна Йотова поздрави актьора Павел Поппандов по повод неговата 80-годишнина. Срещата се състоя в сградата на президентската институция. Илияна Йотова е действащият президент на България през 2026 г.

В поздравлението си държавният глава определи творческия път на Поппандов като част от историята на съвременното българско кино, театър и телевизия и изрази признателност за създадените от него образи и за хумора, който поколения зрители свързват с неговото творчество.

Йотова открои ролите му в популярни български продукции като „Васко да Гама от село Рупча“ и „Оркестър без име“. По думите ѝ актьорът е създал герои с различни характери и съдби, в които публиката разпознава характерни черти на българския човек.

Президентът отбеляза и публично изразяваните граждански позиции на Поппандов. Актьорът продължава да участва активно в обществения живот, като през септември 2026 г. публично коментира и участието си в инициативния комитет, издигнал Йотова за президент.

Павел Поппандов е сред разпознаваемите имена на българското кино и театър, а през десетилетията зад гърба си натрупва множество роли на сцената, в киното и телевизията.