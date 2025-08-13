През третата си сесия 51-вото НС е приело 48 закона, 116 решения и една декларация, повече от 38 часа е използваното време за парламентарен контрол

Справка за законодателната дейност и парламентарния контрол през третата сесия на 51-вото Народно събрание

Законодателна дейност

През третата си сесия 51-вото Народно събрание е приело 48 закона, 116 решения и една декларация. Това сочи справка за периода 29 април – 30 юли 2025 г., подготвена от дирекция „Законодателна дейност и парламентарен контрол“ и пресцентъра на Народното събрание.

През третата сесия в 51-вото Народно събрание са постъпили 82 законопроекта, като 45 от тях са внесени от народни представители, а 37 – от Министерски съвет. За този период в парламента са постъпили 97 проекторешения, от които 89 от народни представители и 8 от Министерски съвет.

Парламентарен контрол

В 51-вото Народно събрание до 31 юли 2025 г. са зададени 1199 въпроса и са отправени 7 питания. Парламентарен контрол е провеждан в 10 петъчни пленарни заседания за парламентарен контрол. Блицконтролът е провеждан в три петъчни пленарни заседания като са зададени 34 въпроса от народни представители от всички парламентарни групи.

В четири пленарни заседания са проведени разисквания и гласувания по два вота на недоверие на Министерския съвет. Използваното парламентарно време за осъществяване на контролната функция на Народното събрание е 38 часа и 21 минути.

От зададените въпроси с писмен отговор са 1011, а 188 – с устен. При питанията – 5 са били с устен отговор, а две – с писмен. Отговорено е на 826 въпроса и на 4 питания.

