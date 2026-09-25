Премиерът Румен Радев: Туризмът дава възможност да разчетем културния код на народите

Туризмът предоставя уникалната възможност да разчитаме културния код на народите. Днес в дипломацията и в опазването на мира липсват именно доверието в човечността и способността да разчитаме културния код на другите. А това е най-голямата сила на туризма. С тези думи министър-председателят Румен Радев откри срещата с висшия управленски екип на „TUI Group“, една от най-големите туристически групи в света, обединяваща широк спектър от туристически дейности. Събитието се състоя днес в к.к. „Златни пясъци“ и в него участва също министърът на туризма Илин Димитров.

​Министър-председателят Румен Радев акцентира върху възможностите за развитие на различните видове туризъм в България и големия потенциал, който страната ни притежава в тази сфера. Имаме прекрасно море, планини, ски курорти, имаме селски туризъм, културен туризъм, религиозен туризъм, кулинарен туризъм и още много възможности, посочи Радев и изтъкна културно-историческото богатство на страната ни.

​Министър-председателят специално подчерта ролята на туризма за икономическото развитие и инвестициите. Това е важна индустрия, която се нуждае от разумно управление и ресурси, добави Радев. В словото си министър-председателят открои също стратегическото партньорство между България и Германия, където именно се намира и централата на „TUI Group“. „Радвам се, че можем да продължим да задълбочаваме нашите отношения“, добави той.

​В рамките на събитието в „Златни пясъци“ премиерът Румен Радев проведе и двустранна среща с главния изпълнителен директор на „TUI Group“ Себастиан Ебел. В присъствието на двамата бе подписано бранд споразумение за най-голямата хотелска марка на „TUI“ – „TUI-BLUE“.