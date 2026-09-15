Премиерът Румен Радев ще участва в представянето на нов подход за развитие на транспортната инфраструктура

Министър-председателят Румен Радев ще участва в представянето на нов подход за развитие на транспортната инфраструктура. Събитието ще се състои на 15 септември от 16:00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет. В него ще участват министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

На събитието са поканени представители на браншови организации на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики.

Целта на представянето е да бъде проведен диалог между правителството, бизнеса и обществото, насочен към по-голяма предвидимост и прозрачност в процеса на изграждане и развитие на транспортната инфраструктура.