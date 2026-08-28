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България

Премиерът Радев разпореди проверка в МВР и НСО след инцидента в Струмяни

Недялко Тенев

Ще се установява дали е имало превишаване на правомощия при задържането на гражданка след посещението на министър-председателя

Министър-председателят Румен Радев разпореди проверка в МВР и Националната служба за охрана (НСО) във връзка с информацията за задържана гражданка след неговото посещение в Струмяни.

Проверката трябва да изясни всички обстоятелства около случая, включително действията на служителите на двете институции и дали е имало превишаване на правомощия.

От правителствената пресслужба уточняват, че инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя.

Очаква се проверката да установи точната последователност на събитията и дали действията на служителите на МВР и НСО са били в рамките на техните правомощия.

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