Премиерът Румен Радев: България и Чехия задълбочават сътрудничеството си в подкрепа на икономическото развитие и индустриалната сигурност на Европа

Правителството разработва мерки за подкрепа на най-уязвимите от покачването на цените на горивата, заяви министър-председателят

С премиера Андрей Бабиш споделяме убеждението, че енергетиката е основата на нашето икономическо развитие и трябва да има ревизия на европейската система за търговия с емисии. Необходимо е системата ETS2 да бъде ревизирана, защото на първо място ние трябва да гарантираме индустриалната сигурност и индустриалната независимост на Европа. Това заяви министър-председателят Румен Радев на съвместен брифинг с премиера на Чешката република Андрей Бабиш, който е на официално посещение в България по покана на Радев. Двамата проведоха среща „на четири очи“ в Министерския съвет, след което се състояха и пленарни разговори между двете делегации.

​Възможностите за сътрудничество в областта на енергетиката беше една от обсъжданите теми. Договорено бе излъчването на обща работна група, която да се занимае задълбочено с темата и специално да бъде проучен опита на чешката страна и нейните първи стъпки по отношение на малките модулни реактори. „България е готова да подкрепя Чехия, държавите от Централна и Източна Европа в техните усилия за диверсификация и стабилност на доставките на енергийни ресурси“, заяви още премиерът Румен Радев и отбеляза достъпа, който страната ни има до двата гръцки и до петте турски терминала за втечнен газ. „Това е само началото, ние вече говорим и в перспектива за зелените енергийни коридори, които предстоят да минават през нашата страна – и от Северна Африка, и от района на Кавказ“,добави Радев.

​Българският министър-председател изрази признателност на премиера Бабиш за спазените срокове от чешката страна по отношение на доставката на 20 модерни влака за България, благодарение на което страната ни изпълни ангажимента си също в срок по Плана за възстановяване и устойчивост. Радев посочи перспективите за нови съвместни проекти с Чехия не само в областта на транспорта, но също така и в редица други сфери – индустриалното сътрудничество, високите технологии и развитието на изкуствения интелект. Организираният днес чешко-български бизнес форум с участието на над 170 български и 50 чешки фирми също е потвърждение за потенциала на двустранното сътрудничество. „Нашата амбиция с организирането на този форум е да мислим отвъд търговията, да мислим за съвместни проекти, за съвместно разработване на технологии, съвместни изследвания и съвместно производство, така че заедно да излизаме на пазарите на трети страни“, посочи Радев. Българският премиер изтъкна също, че български и чешки компании могат да реализират общи проекти в сферата на отбранителната индустрия, включително в производството на дронове и антидрон системи.

​В контекста на европейския дневен ред премиерът Румен Радев също акцентира върху сходните виждания на България и Чехия по редица теми. Министър-председателят благодари на своя колега Бабиш за отправената покана страната ни да бъде част от политическите дискусии във формат „V4+“ на Вишеградската четворка. „В тези предизвикателни за Европа времена държавите от Централна Европа, в лицето на тази четворка, държат на съхраняване на европейските ценности, държат на това Европа да има наистина суверенитет, да бъдесила, когато говорим за индустрия, за наука, за отбрана“, изтъкна Радев. Относно процеса на разширяване българският премиер заяви, че е важно той да не бъде продиктуван от конюнктурни геополитически обстоятелства, а да бъде стабилен и необратим, което означава дълбоки реформи във всяка една държава кандидат, изпълнение на Копенхагенските критерии и членство по реални заслуги.

​„По отношение на войната в Украйна ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война. На нашите срещи на върха във формат Европейски съюз, във формат НАТО, по-често трябва да се чува думата „мир“ и по-често да говорим какво и как трябва да направим, така че най-сетне да постигнем мир, защото е недопустимо в сърцето на Европа да се води война на изтощение, която засяга икономиките и социалните системи на нашите страни“, заяви още българският министър-председател.

​В отговор на журналистически въпрос за ситуацията в Близкия изток премиерът Румен Радев посочи негативния ефект върху икономиките чрез рязко повишаване цената на енергийните ресурси. Министър-председателят изтъкна и двете направления, по които страната ни работи целенасочено в този контекст. „България е изключително активна страна, която предлага решения, така че да има по-голям капацитет за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша. Защото виждаме, че рискът с Ормузкия проток остава засега постоянен, а това означава възпрепятстване на доставките по море“, посочи Радев и добави, че по темата се работисериозно с Европейската комисия и нашите съседи, така че да има резултат в средносрочен план. Премиерът отбеляза също така, че в България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа, но същевременно стандартът на живот у нас също е един от най-ниските в Европа. „Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, на Бърза помощ, на училищния транспорт, на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените“, отбеляза Радев. Тези мерки предстои да бъдат обявени и да влязат в изпълнение.

​От своя страна премиерът на Чехия Андрей Бабиш също акцентира върху отличните двустранни отношения с България и перспективите за задълбочаване на сътрудничеството в редица сфери. Специален акцент постави върху взаимодействието в областта на енергетиката. Бабиш открои и значението на провеждащия се днес българо-чешки бизнес форум и възможностите, които той предоставя на двете страни за разширяване на икономическите контакти.