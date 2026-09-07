Премиерът Радев ще открие нови производствени мощности и ще направи първа копка на предприятие в Индустриална зона „Марица“

Министър-председателят Румен Радев ще участва в официалното откриване на производството на високотехнологичния завод на „ZS EUROPE“.

Събитието ще се състои във вторник, 8 септември, от 11 часа в Индустриална зона „Марица“, Тракия икономическа зона.

По-късно през деня, около 12.45 часа, премиерът Радев ще направи официална първа копка на новото предприятие на „АДВАНСТ МЕДИКЪЛ КЕЪР“. Теренът на бъдещия завод също е разположен на територията на Тракия икономическа зона.

Около 14 часа министър-председателят ще посети обект в изпълнение на околовръстния път на Пловдив. На място ще бъде докладвано на премиера за напредъка по строителството.