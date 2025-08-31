неделя, август 31, 2025
Последни:
България

Премиерът Желязков запозна председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен с потенциала на ВМЗ за модернизация и развитие на нови производства

Редактор

Премиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД.

Министър-председателят запозна Фон дер Лайен със съществуващото производство. В хода на разговора Желязков специално акцентира върху потенциала на завода за модернизация и развитие на нови производства в контекста на приноса на България за общоевропейската сигурност и отбрана.

В завода в момента се провежда среща с участието на премиера Росен Желязков, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и председателя на най-голямата парламентарна група „ГЕРБ-СДС“ Бойко Борисов.

Интересно от мрежата

Вижте още

Ситуация в град Средец във връзка с възникнал пожар: предприети действия и текущо състояние на атмосферния въздух

Редактор

„ВИНС ИН ХОК“ ЕООД, ще проучва строителни материали в площ „Попово лозе“

Редактор

Наталия Киселова: Сцената на „Аполония“ отдавна се е превърнала в институция, която възпитава добрия вкус и е еталон за качество в изкуството

Редактор

Pin It on Pinterest