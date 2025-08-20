Премиерът Желязков: Започваме реални стъпки по изграждането на язовир „Черни осъм“

„Започва процедура по изготвяне на подробен устройствен план и инвестиционно проучване за изграждането на язовир „Черни Осъм“, на пречиствателна станция за питейни води, на водноелектрическа централа и довеждащ водопровод, за да се справим с кризата в безводието в Плевен“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на правителственото заседание. Премиерът увери, че общината ще получи пълна политическа подкрепа от правителството след като разгледа предложенията по инвестиционната програма и ги насочи преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура, особено в летния период и предвид климатичните промени, намаляването на валежите, огромните загуби по амортизирана ВиК система. Местната власт следва в ускорени срокове да започне проектиране на всички проблемни участъци, където водопроводната мрежа в Плевен е в най-лошо състояние, като се предложат и нови водоизточници. Росен Желязков е възложил на областния управител да свика кризисния щаб и да му бъде докладвано на седмична база за работата на всички отговорни институции за решаване на кризата.

„Държавата трябва да предприеме необходимите действия по начална превенция, по безопасност, по отношение на намаляване на риска, както и последващ контрол върху атракционните дейности“, коментира премиерът Желязков по повод трагичния инцидент в Несебър. Министър-председателят бе категоричен, че в този случай интервенцията на държавата е необходима. В тази връзка премиерът Желязков е възложил на съответните министри и на съответните агенции да направят необходимите предложения за нова нормативна регулация на тези дейности. „Тук ангажиментът не е само на търговеца, не само на ползвателя на услугата и не само на родителите. Тук трябва да имаме ангажимент, а не да си прехвърляме задълженията и упреците от институция на институция. Затова трябват спешни дейности още този сезон, който все още не е приключил и е в разгара си, и трябва да имаме анализ, в това число и на ниво закон“, категоричен бе Росен Желязков.

Правителството днес ще даде съгласие за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев на длъжността началник на Националната служба за охрана, заяви още премиерът Росен Желязков. „Съгласието е изискано от президента и е част от процедурата, предвидена в Закона за НСО“, подчерта министър-председателят. Желязков бе категоричен, че Министерският съвет изпълнява този ангажимент, за да не нарушава междуинституционалния баланс, като няма да предлага законодателни промени по темата. В същото време той напомни, че парламентът е не само в правото, но и в задължението си да упражнява контрол върху правителството и при необходимост да предложи изменения в закона. „За да се възстанови единоначалието в специалните служби, които в момента функционират с изпълняващи длъжността ръководители, Народното събрание следва да се произнесе дали правовият ред може да търпи липсата на титуляри“, заяви премиерът.

