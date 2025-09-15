Премиерът Желязков: Училището е онзи храм, за който държавата полага най-голяма грижа

Училището е онзи храм, за който държавата полага най-голяма грижа като най-важната социална услуга в обществото“.

Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който участва в откриването на новата учебна година в 83 ОУ „Елин Пелин“ – Панчарево. Премиерът подчерта, че над 2 милиарда лева са инвестирани в реновирането на училищни сгради – в класните стаи, в спортните площадки, във физкултурните салони. Желязков посочи и важната роля на изграждането на СТЕМ кабинети, за да може фокусът на децата да бъде насочен към природните науки. Също така министър-председателят отбеляза, че над 70 хиляди деца вече са върнати в училище. „Най-важно е децата да се учат на знание, на почтеност, на морал, да участват в спортни надпревари. Изследване показва, че спортът в училището повишава успеха и резултатите. Това е част от ролята и мястото на държавата, на учителите и на семейството. Защото децата са смисълът на нашия живот“, заяви още премиерът.

Росен Желязков посочи и ключовата роля на учителите в образователната система. „Учителите са най-уважаваните хора в нашето общество, защото те преподават онази мъдрост, познание и добродетели в живота на нашите деца, за да могат те да бъдат достойни българи“, категоричен бе премиерът. Министър-председателят отбеляза, че благодарение на усилията на държавата през последните 10 години за привличане на педагози, в образователната система влизат все повече млади учители – над 25% от тях са под 35 години и това е най-добрият резултат за това, че учителската професия е привлекателна.

