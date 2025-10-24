петък, октомври 24, 2025
Последни:
България

Премиерът Желязков свиква работно съвещание за набелязване на мерки след наложените от САЩ санкции срещу Лукойл

Редактор

Министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу Роснефт и Лукойл.

На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация.

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

Интересно от мрежата

Вижте още

Министър Пешев откри обновения футболен терен в НСА

Редактор

До 30 млн. лв. ще е държавната гаранция за кредитиране на студенти и докторанти

Редактор

Държавните институции обединяват усилия за изграждане на национална мрежа от зарядни станции за електромобили на жп гарите в страната

Редактор

Pin It on Pinterest