вторник, септември 9, 2025
Последни:
България

Премиерът Желязков ще участва в представянето на новите стипендианти по програмата EXPLORER на INSAIT и СУ

Редактор

Министър-председателят Росен Желязков и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще участват в официалното обявяване на новия випуск стипендианти по програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Програмата е създадена съвместно с Факултета по математика и информатика (ФМИ), като целта й е да задържи в България изявени таланти в областта на информатиката и математиката. Стипендиантите получават месечна подкрепа в размер на 2 000 лева, която им позволява да се съсредоточат върху образованието си във ФМИ и развиването на умения чрез работа по иновативни изследователски проекти в INSAIT.

Събитието ще се проведе утре, 10 септември, от 9:00 ч. в Министерския съвет. В него ще участват още ректорът на СУ проф. Георги Вълчев, проф. Мая Стоянова, декан на Факултета по математика и информатика (ФМИ) към СУ “Св. Климент Охридски”, проф. Мартин Вечев – основател и научен директор на INSAIT , инж. Борислав Петров – изпълнителен директор на Института др.

Интересно от мрежата

Вижте още

Президентът Радев: Основното предизвикателство пред Въоръжените сили е как да трансформират по най-ефективния начин политическата воля и получените средства в адекватни отбранителни способности

Редактор

Зам.министър Тодоров: Жандармерията в България е гарант за сигурността на гражданите

Редактор

Сдружение Националната организация „Малки български хора“ беше признато за национално представителна организация

Редактор

Pin It on Pinterest