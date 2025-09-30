вторник, септември 30, 2025
Премиерът Желязков ще участва в Неформална среща на Европейския съвет и в Срещата на Европейската политическа общност в Копенхаген

На 1 и 2 октомври министър-председателят Росен Желязков ще вземе участие в заседанието на Неформалния Европейски съвет и в Срещата на Европейската политическа общност, които ще се проведат в Копенхаген, Дания.

В сряда, 1 октомври, на заседанието на Европейския съвет лидерите на държавите членки на ЕС ще обсъдят начини за укрепване на европейската отбрана, включително в контекста на неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия. Ще бъде обсъдена и допълнителната подкрепа за Украйна с цел постигане на справедлив и траен мир.

Същата вечер министър-председателят ще присъства на официална вечеря, давана от крал Фредерик X и кралица Мери на Дания в чест на държавните и правителствените ръководители на страните членки на ЕС и на Европейската политическа общност.

На 2 октомври премиерът Желязков ще участва в заседанието на Европейската политическа общност. В рамките на форума той ще се включи в тематична кръгла маса на тема „Миграция – ефективен контрол на миграционните потоци“.

По време на визитата си в Копенхаген министър-председателят ще се срещне и с представители на българската общност в Дания.

