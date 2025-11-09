Премиерът Желязков ще участва в конференция на тема „Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“

Министър-председателят Роден Желязков ще участва в конференция на високо равнище „Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“, която ще се проведе утре, 10 ноември 2025 г., от 9:30 часа в Гранд хотел Милениум, гр. София.

Конференцията е организирана от Сметната палата на Република Българи и е посветена на 145-годишнината от създаването й и на 30-годишнината от нейното възстановяване.

