Премиерът Желязков ще участва в конференция на тема „Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“

Министър-председателят Роден Желязков ще участва в конференция на високо равнище „Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“, която ще се проведе утре, 10 ноември 2025 г., от 9:30 часа в Гранд хотел Милениум, гр. София.

Конференцията е организирана от Сметната палата на Република Българи и е посветена на 145-годишнината от създаването й и на 30-годишнината от нейното възстановяване.

Няма превишения на показателите за качеството на въздуха в Сливен след възникнал пожар в автоморга

Българският патриарх Даниил се срещна с министъра на образованието и религиозните култове на Република Гърция

НПСС и Фондация „Започни млад“ подписаха споразумение за стратегическо сътрудничество

