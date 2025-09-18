четвъртък, септември 18, 2025
Премиерът Желязков ще присъства на учението на Главна дирекция „Гранична полиция“ в Созопол

Министър-председателят Росен Желязков ще присъства на учението на Главна дирекция „Гранична полиция“, което ще се проведе в петък, 19 септември, в Созопол. Учението „Синя граница“ е за противодействие на трансграничната престъпност

по море. Ще бъдат отработени практически задачи по гранично наблюдение и взаимодействие на всички звена в Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Бургас, а също и на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ за преследване и задържане на кораб-нарушител.

