Премиерът Желязков ще присъства на учението на Главна дирекция „Гранична полиция“ в Созопол



Министър-председателят Росен Желязков ще присъства на учението на Главна дирекция „Гранична полиция“, което ще се проведе в петък, 19 септември, в Созопол. Учението „Синя граница“ е за противодействие на трансграничната престъпност



по море. Ще бъдат отработени практически задачи по гранично наблюдение и взаимодействие на всички звена в Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Бургас, а също и на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ за преследване и задържане на кораб-нарушител.

Facebook

Twitter



Shares