Премиерът Желязков ще открие нова сензорна линия на границата с Турция

Министър-председателят Росен Желязков ще присъства на церемонията по откриване на нова сензорна линия на държавната граница с Република Турция в района на с. Крайново.

Церемонията ще се състои в петък, 5 септември, от 10 часа. Ще присъстват също министърът на вътрешните работи Даниел Митов и директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

Новата сензорна линия е част от проекта, който България реализира за разширяване обхвата на интегрираната система за наблюдение по границата. Целта е да се осигури надеждно видеонабюлдение и да бъдат повишени възможностите за противодействие на нелегалната миграция в контекста на ангажиментите на страната ни по охраната на външната граница на Европейския съюз.

