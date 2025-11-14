петък, ноември 14, 2025
Премиерът Желязков: Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото

Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на свиканото от него заседание на Съвета по сигурността. 

Тема на днешното заседание е изборът на особен управител на Лукойл. Ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри и ще бъде направено предложение до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.

Правителството предлага Деньо Денев да бъде избран за председател на ДАНС

INSAIT и България с огромен успех на топ световен форум за изкуствен интелект в САЩ

САЩ и България обединяват усилия за спиране на трафика на смъртоносния наркотик фентанил

