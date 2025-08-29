Премиерът Желязков: Професионализмът, смелостта и подготовката на огнеборците гарантират, че човекът винаги ще надделее над стихията

Професионализмът, смелостта и подготовката на огнеборците гарантират, че човекът винаги ще надделее над стихията“, заяви премиерът Росен Желязков по време на церемонията по закриване на Първия Европейски шампионат по пожароприложен спорт за мъже и жени, който се проведе в град Долна баня.

Премиерът Желязков отбеляза, че тази година Европа е регистрирала най-много пожари за последните 22 години, а в България от 1 юли са регистрирани близо 10 000 пожара, средно между 150 и 250 на денонощие.

Министър-председателят Росен Желязков изказа специална благодарност към българските пожарникари, служителите на МВР и Министерството на отбраната, горските, доброволците и всички граждани, които чрез професионализъм и граждански дълг са защитили живота и имуществото на хиляди хора, предотвратявайки по-тежки последствия.

„Състезания като това не са просто тест на физическа издръжливост – те демонстрират подготовката, дисциплината и амбицията да победим стихията на природата“, каза още премиерът Желязков. Министър-председателят подчерта значението на пожароприложния спорт за професионалното развитие на огнеборците и за международното сътрудничество в областта на сигурността.

На церемонията, на която бяха връчени отличия на най-добрите състезатели и отбори, присъства и министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

