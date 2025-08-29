петък, август 29, 2025
Премиерът Желязков: Правителството се справя достатъчно добре с всички предизвикателства, няма сериозни аргументи за вот на недоверие 

Работата на правителството не е да политиканства. Ние работим и мисля, че се справяме достатъчно добре с всички предизвикателства, които стоят пред нас. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти, попитан за очакванията му относно новия политически сезон. Премиерът отбеляза, че Министерският съвет не е спирал работа през летните месеци за разлика от парламента. Очаквам интересен политически сезон, политическото напрежение ще набере своята инерция, добави Желязков и изрази очакване политическите заявки да намерят и своята съдържателна част, а да не останат само политическо говорене.

В отговор на журналистически въпрос относно намеренията за вот на недоверие министър-председателят беше категоричен, че правителството е готово да даде своите контрааргументи.  Ние считаме, че няма нито причина, нито сериозни аргументи отвъд чисто политическите и отвъд желанието на част от парламентарно представени, извън парламентарно представени и все още несъздадени политически формации да свалят правителството, но това е част от нормалния политически процес, отбеляза Желязков. Премиерът специално акцентира върху подкрепата на мнозинството в парламента за правителството. 

По повод предстоящата визита на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България министър-председателят Росен Желязков заяви, че двамата ще посетят площадката, където се предвижда да бъдат изградени двата завода в партньорство с германския концерн „Райнметал“. Това е посоката, която не само за Европа, но и за България се очертава през следващите години – да изграждаме нашия отбранителен капацитет чрез индустриално развитие, технологично обновление и ноу хау в партньорство с водещи компании като „Райнметал“ и разбира се, нашият принос към общата европейска отбранителна способност, отбеляза Желязков. 

На въпрос относно назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на  МВР министър-председателят изрази надежда, че наличието на титуляр на поста ще внесе успокоение в системата. Премиерът Росен Желязков посочи също така, че правителството очаква президентът да се произнесе и по отношение на председателя на ДАНС. Нашите отношения са базирани изцяло на Конституцията и законите на страната, така че очаквам от президента да се произнесе по съгласуването, отбеляза Желязков.

