Премиерът Желязков: Правителството изпълнява ангажимента си за правилното планиране и управление на водните ресурси

Правителството изпълнява ангажимента си за правилното и навременно планиране и управление на водните ресурси. В следващите две години по Стратегическия план предстои приобщаването на близо милион декара земи за напояване, а по програмата с финансиране от държавния бюджет през следващите години площите ще достигнат до 2, 400 млн. дка. Това е много ясен знак за политиката на държавата – политика на приемственост за развитието на земеделието, за развитието на селското стопанство като един от основните отрасли на българската икономика. Това заяви министър-председателят Росен Желязков при официалното откриване на реконструирания магистрален канал, част от напоителна система „Тракиец“ в Област Хасково. Рехабилитацията на съоръжението е финансирана по Програмата за развитие на селските райони.

Премиерът подчерта, че ролята на всяко управление на държавата е да успява да формулира политики и тяхното адекватно финансиране така, че те да водят до по-висока ефективност и ефикасност, по-висока конкурентоспособност на Европейския съюз. „Приобщаването на младите поколения към тази дейност и възможността за инвестиране в нови технологии в сектора са водещи, за да може пазарът в ЕС да ползва храни за всички граждани с качества, които нямат аналог в световен план. Най-качествените храни се консумират в Европейския съюз“, посочи Желязков.

В настоящия програмен период на Общата селскостопанска политика са предвидени за земеделците в ЕС около 300 млрд. евро. Министър-председателят увери българските земеделци в това, че правителството вече работи и за следващия програмен период на ОСП. За да защити интересите на селскостопанските производители, правителството е предвидило и национални мерки, в т.ч. и целенасочени инвестиции в инфраструктурата и в новите технологии – такива, които не позволяват водата да бъде разхищавана или да не достига до предназначението си. „Не само водата за напояване, но и питейната водата“, подчерта Желязков. Премиерът благодари на ЕК за доброто планиране на средствата и за вслушването в гласа на българските земеделци и селскостопански производители.

Министърът на земеделието и храните Георги Тахов коментира, че секторът има нужда от предвидимост, ресурси и дългосрочна грижа, за да бъде устойчив и конкурентоспособен. „Земеделските производители разчитат на стабилна подкрепа и ясни правила, които да им позволят да планират, инвестират и развиват стопанствата си. Именно поради това ръководството на Министерството на земеделието и храните продължава да поставя напояването като водещ приоритет в своята дейност“, каза Тахов.

Комисарят по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен, който също присъства на събитието, благодари на премиера и на българското правителство за доброто сътрудничество и за положените усилия в осигуряването на напояване на земеделските земи. Той посочи, че изменението на климата поставя огромни изпитания пред селското стопанство като периоди на засушавания, последвани от интензивни валежи. „Тези явления зачестяват и когато има напоителни съоръжения работата на земеделците се улеснява“, отбеляза Хансен в изказването си. „Искам да благодаря на българското правителство. С добро взаимодействие между националните власти и ЕК, вие можете да се справите с последствията от климатичните изменения“, допълни Хансен.

