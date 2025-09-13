Премиерът Желязков: Полагаме усилия в развитието на спорта като превенция срещу противообществените прояви

Нека съперничеството да бъде тук на тепиха, а не на улицата.

За това призова министър-председателят Росен Желязков при посещението си в Спортния комплекс на 4-ти километър в София. Премиерът и министърът на младежта и спорта Иван Пешев провериха изпълнението на строително-ремонтните работи, както и готовността на залата да заработи още в първите дни на новата година за учениците от спортното училище на ЦСКА – СУ „Ген. Владимир Стойчев“.

В началото на август, правителството отпусна 2 млн. лева, с които да се извърши ремонт и реконструкция на част от покривното пространство, за изграждане на напълно нова зала за борба за нуждите на двата клуба по борба на ЦСКА в Спортния комплекс. „Тези пари вече са вложени в този спортен комплекс, който преди това беше абсолютна руина. Тук ще тренират всички отбори на ЦСКА, това са над 100 души. Развиването на спортната база и спортната инфраструктура е ангажимент и на държавата“, подчерта Желязков.

Министърът Иван Пешев посочи, че ремонтът върви с много бързо темпо, за около 40 дни повечето дейности са вече извършени. Целта е да се спести пътуването на децата и учениците до други спортни бази, за да вложат времето и усилията си в по-пълноценна подготовка. „Изгради се нова зала по най-модерните технологии за състезателите по борба. Строителните дейности са напълно завършени, остават довършителните работи, за да могат децата от 15 септември да влязат и да водят пълноценна подготовка“, заяви министърът на младежта и спорта. Модернизирането на спортната инфраструктура е водеща в правителствената програма и е приоритет на министър Иван Пешев. Предстои останалите спортни съоръжения и зали в спортния комплекс на 4-ти километър да бъдат поетапно възстановени, за да могат родните спортисти да имат условия за подготовка.

Ремонтирани са около 5000 кв.м покриви – на правата лекоатлетическа писта, на боксовите зали и санитарните помещения към тях, както и покрива на залите за самбо и фехтовка. Реновирана е правата писта, която е превърната в зала за борба с две съблекални, душове и санитарни помещения, две треньорски стаи, четири тепиха и фитнес зала. Общата реконструирана площ е близо 1000 кв.м. Подменена е изцяло електроинсталацията, изградена е нова ВиК инсталация, сменени са всички прозорци и врати на залата, направена е изолация на цялата зала.

Съблекалните са оборудвани с нови шкафчета и пейки, всяка баня разполага с по 6 душа и санитарно помещение. Целият безистен, който води към входа на залата е реновиран и осветен, а пред врата на залата е изградена площадка.

С отпуснатите средства е възстановено пълноценното функциониране на комплекса. Изпълнението на строително-ремонтните дейности осигури модерна и безопасна спортна среда, която да отговаря на съвременните стандарти. По този начин правителството подкрепя тренировъчния процес както на учениците, така и на всички желаещи да спортуват.

