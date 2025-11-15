Премиерът Желязков: Опитваме се да убедим румънските си партньори за важността от нови мостови съоръжения през река Дунав

България е готова, но се опитваме да убедим румънските си партньори за важността от нови мостови съоръжения през река Дунав.

Разбираме бюджетните им затруднения, но има и други модели, които ние предлагаме, различни от мостовите съоръжения. Това заяви премиерът Росен Желязков, докато заедно с кмета на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов и посланика на България в Румъния Радко Влайков инспектираха точката, в която ще заработи Пристанищен терминал Тутракан. Желязков припомни, че е поканил румънския си колега на работна среща, на която да бъдат обсъдени именно връзките през Дунав, които ще донесат изключителни ползи за двете държави.

„За да заработи Пристанищен терминал Тутракан трябва да се направят едни неголеми инвестиции и да се избере концесионер. Трябва да се изгради инфраструктурата. Концесионните анализи ще са готови до края на тази година, надявам се напролет да имаме избран концесионер. Най-важното е да се установи интереса на бизнеса“, изтъкна премиерът. Д-р Стефанов категорично заяви, че бизнесът не само в Тутракан, но и в съседните общини е изразил огромна необходимост от по-добра свързаност между България и Румъния. Това ще подобри не само търговските взаимоотношения, но и туризма, както и ще улесни наемането на работна ръка от двете страни на Дунава

„Този ферибот е изключително необходим и ще се запълни една празнина. 100 километра абсолютно никаква връзка. Ние трябва да компенсираме липсата на мостове с фериботни линии“, каза от своя страна посланик Радко Влайков.

Пристанищният терминал е включен в Актуализирания план за действие за държавните концесии за периода 2021–2027 г., като се разглеждат възможностите за разширяване на извършваните дейности и допълване на предоставяните пристанищни услуги с обработка на Ро-ро товари. От румънска страна е заявен интерес, както и готовност за участие в обслужването на речната транспортна връзка.

