Премиерът Желязков: Очакваме третия транш от НПВУ, който е близо 1,6 млрд. евро, да постъпи в рамките на настоящата година

Очакваме третия транш от Националния план за възстановяване и устойчивост, който е близо 1,6 млрд. евро, да постъпи в рамките на настоящата година.“

Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на днешното заседание на правителството.

Премиерът подчерта, че получаването на втория транш по плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 440 милиона евро е признание от Европейската комисия за изпълнените етапни цели по второто плащане. „Това е първото плащане от три години насам по Плана и то настъпва тогава, когато остава по-малко от една година до края. Това плащане показва, че България, когато има политическа воля, желание и необходимата експертиза, може да убеди Европейската комисия в същото“, заяви министър-председателят.

Министър-председателят Росен Желязков посочи, че държавата е изпълнила 58 от общо 59 етапни цели, като второто плащане е не само постижение, но и предпоставка за третия транш по Плана.

„С тези плащания ние гарантираме финансовата устойчивост на българската икономика и реформите, които сме поели. Второто и третото плащане са свързани с най-тежките реформи – в енергетиката, образованието, обществените поръчки, борбата с прането на пари, върховенството на правото и много други“, допълни премиерът.

Министър-председателят изрази благодарност към Европейската комисия за доверието към българското правителство, както и всички членове на кабинета за ефективната съвместна работа.

