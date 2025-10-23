Премиерът Желязков: Няма опасност от криза с горивата, рафинерията в Бургас трябва да продължи да работи

Няма опасност от криза с горивата, има достатъчно произведени горива. Рафинерията в Бургас трябва да продължи да работи. Имаме един месец, в който да вземем националното решение за това как да подходим като държава. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти в Брюксел по повод наложените от САЩ санкции на Роснефт и Лукойл. Ще изследваме кой е най-добрият вариант за рафинерията с оглед на това държавата да не попадне и тя самата в санкционен режим и да позволи рафинерията да произвежда, отбеляза Желязков и добави, че до 21 ноември следва да има пълна яснота по темата. Премиерът беше категоричен, че производството и доставката на петролни продукти не са възпрепятствани, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол.

Министър-председателят Росен Желязков посочи, че затруднения за рафинерията произтичат от нейната собственост. Премиерът напомни, че Лукойл-Бургас е част от системата на Лукойл-Русия, защото се притежава косвено повече от 50% от руския Лукойл, поради което попада в този санкционен режим. Възможностите са свързани със скрининга, който трябва да бъде направен – с изследване възможността за назначаване на особен управител и всички опции, които нашето законодателство позволява, хармонизирано с наложения режим, добави Желязков.

Министър-председателят отбеляза, че това са първите санкции, които администрацията на президента Тръмп налага. Невъзможността Русия да спре войната кара както Европейския съюз, така и администрацията на Белия дом да предприемат този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на войната, добави Желязков.

На въпрос от представителите на медиите премиерът Росен Желязков заяви, че предстои на Брюксел да бъде представен проектобюджета на държавата за следващата 2026 година.

В отговор на журналистически въпрос министър-председателят посочи, че не се предвиждат промени в правителството. Нямаме разговор за участие – нито структурно, нито персонално, на ДПС в изпълнителната власт, добави още Желязков.

