сряда, октомври 22, 2025
Последни:
България

Премиерът Желязков на Срещата на върха на „Берлинския процес“: Съвместните проекти за по-добра свързаност допринасят за икономиката и сигурността на цяла Европа

Редактор

Съвместните проекти като нови съоръжения на Дунав, Коридор VIII и интермодални транспортни връзки в направленията юг–север и запад–изток, ще имат реална добавена стойност за икономиката и сигурността не само на региона, но и на цяла Европа. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в изказването си по време на Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“ в Лондон. Премиерът акцентира върху значението на инвестициите в  регионалната инфраструктура и свързаност, наред с изграждането на надеждни възпиращи способности.

Желязков специално подчерта стратегическото значение на Черно море в контекста на европейската и евроатлантическата сигурност. България твърдо подкрепя засилването на ангажимента на НАТО и ЕС, насочен към укрепване на морската сигурност, изтъкна Желязков. Министър-председателят посочи, че като държава-членка на ЕС и съюзник в НАТО, разположена на предната линия, България е твърдо ангажирана с противодействието на споделените заплахи, които засягат Югоизточна Европа – включително нелегалната миграция, организираната престъпност и дезинформацията. Активно работим за засилване на регионалното сътрудничество чрез подобряване на сигурността по границите, обмен на информация и съвместни инициативи с нашите съседи, добави Желязков. По думите му, с оглед на настоящите предизвикателства, е необходимо да се мисли стратегически и да се действа решително.

Премиерът Росен Желязков отбеляза ролята на „Берлинския процес“ за напредъка на страните от Западните Балкани, за насърчаването на диалога и постигането на конкретни резултати.  Желязков добави, че приоритетите на тази инициатива съвпадат и с приоритетите на България като настоящ председател на двата регионални формата – Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и Организацията за черноморско икономическо сътрудничество.

Интересно от мрежата

Вижте още

Размерът на вноската по чл. 1 от Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт за месец септември 2025 г. е 0 (нула) лв.

Редактор

Приет е докладът за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2025 г.

Редактор

Президентът Радев ще връчи отличията на лауреатите на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2025 година

Редактор

Pin It on Pinterest