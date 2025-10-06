Премиерът Желязков: Международното сътрудничество в правоприлагането е ключово за борбата с организираната престъпност и нелегалната миграция

Международното сътрудничество в областта на ефективното правоприлагане е от огромно значение, особено в регион като Балканите – люлка на турбуленция и предизвикателства, но и място на големи възможности. Това заяви министър-председателят Росен Желязков при откриването на Четвъртия форум на главните прокурори на балканските държави, провеждащ се в София. Форумът има за цел да затвърди доброто сътрудничество между прокурорите от Балканския полуостров по наказателноправни въпроси, превенцията и противодействието на трансграничната организирана престъпност, на трафика на наркотични вещества, оръжия и нелегалната миграция.

Премиерът Желязков изтъкна ролята на многостранното сътрудничество, включително в сферата на ефективното правоприлагане за постигането на устойчиво развитие, за защитата на демокрацията, човешките прави и за отстояване върховенството на правото. Това е единствената предпоставка за възпиране, превенция и ефективно противопоставяне на зловредни действия, добави още Желязков. Министър-председателят открои прекрасното сътрудничество между България и Турция по отношение на противодействието на нелегалната миграция. Премиерът Желязков поздрави представителите от Западните Балкани и по-специално от Албания и от Косово за усилията им за борба с организираната престъпност. Министър-председателят отбеляза, че действията в тази посока са от значение не само за региона, но за цяла Европа.

Премиерът Росен Желязков акцентира върху киберпрестъпността и необходимостта да се противодейства на опитите за кибермоделиране на обществени отношения, тъй като именно Балканите са подложени на най-силното хибридно въздействие в момента.

